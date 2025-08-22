Circuit n°3 Un balcon sur Givet Givet Ardennes

Circuit n°3 Un balcon sur Givet

Point de départ Parking Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (Rive droite). Ce circuit traverse un nouveau quartier de Givet, pour arriver à la rue de Mon Plaisir. En continuant sur le chemin, on voit à gauche l’ancienne ferme de Mon Plaisir et à droite la zone commerciale de Givet. Un peu plus loin (poteau 3), prendre à gauche et monter. On passe devant un chenil à gauche bien sécurisé. En sortant du bois, on voit à droite, le village belge de Mesnil-Saint-Blaise. Montez un peu. Au pylône électrique, prendre à nouveau à gauche. En regardant à droite vous découvrirez le village de vacances belge de Massembre ainsi que la vallée du ruisseau qui a donné son nom au village. Lorsqu’on amorce la descente, on profite, sur la gauche, d’une vue magnifique en balcon sur Givet, d’ouest en est. On voit notamment, les 3 tours du blason de Givet Maugis, Victoire et Grégoire, et la vallée de la Meuse. On prend tout droit au poteau 4. Un peu plus loin à gauche, on redescend au point de départ. Distance 5,400 km Durée 2h30 Dénivelé 94 m Difficulté Facile

English :

Departure point: Parking Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (Rive droite). This circuit passes through a new district of Givet, arriving at Rue de Mon Plaisir. Continuing along the path, you’ll see the old Mon Plaisir farm on the left, and the Givet shopping area on the right. A little further on (post 3), turn left and go uphill. You’ll pass a secure kennel on your left. As you leave the woods, you’ll see the Belgian village of Mesnil-Saint-Blaise on your right. Climb a little. At the electricity pylon, turn left again. Looking right, you’ll see the Belgian vacation village of Massembre and the valley of the stream that gives the village its name. As you begin the descent, you’ll enjoy a magnificent balcony view of Givet from west to east on the left. In particular, you can see the 3 towers of Givet’s coat of arms: Maugis, Victoire and Grégoire, and the Meuse valley. Go straight on at post 4. A little further to the left, you return to the starting point. Distance: 5.400 km Time: 2h30 Ascent: 94 m Difficulty: Easy

Deutsch :

Startpunkt: Parkplatz Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (Rechtes Ufer). Dieser Rundweg führt durch einen neuen Stadtteil von Givet und endet in der Rue de Mon Plaisir. Wenn Sie den Weg weitergehen, sehen Sie links den alten Bauernhof von Mon Plaisir und rechts das Gewerbegebiet von Givet. Ein Stück weiter (Pfosten 3) biegen Sie links ab und gehen bergauf. Man kommt links an einem gut gesicherten Hundezwinger vorbei. Wenn Sie aus dem Wald kommen, sehen Sie rechts das belgische Dorf Mesnil-Saint-Blaise. Gehen Sie ein Stück bergauf. Am Strommast biegen Sie erneut nach links ab. Wenn Sie nach rechts blicken, sehen Sie das belgische Feriendorf Massembre und das Tal des Baches, der dem Dorf seinen Namen gegeben hat. Wenn Sie den Abstieg beginnen, haben Sie auf der linken Seite einen herrlichen Balkonblick auf Givet, der von Westen nach Osten verläuft. Man sieht insbesondere die drei Türme des Wappens von Givet: Maugis, Victoire und Grégoire, sowie das Maastal. Man biegt am Pfosten 4 geradeaus ab. Ein Stück weiter links geht es wieder hinunter zum Ausgangspunkt. Entfernung: 5,400 km Dauer: 2,5 Stunden Höhenunterschied: 94 m Schwierigkeitsgrad: Leicht

Italiano :

Punto di partenza: parcheggio Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (riva destra). Questo percorso attraversa un nuovo quartiere di Givet, arrivando a Rue de Mon Plaisir. Proseguendo lungo il sentiero, si scorge a sinistra l’antica fattoria di Mon Plaisir e a destra la zona commerciale di Givet. Poco più avanti (cartello 3), si gira a sinistra e si sale. Alla vostra sinistra passerete davanti a un canile custodito. Uscendo dal bosco, si vede sulla destra il villaggio belga di Mesnil-Saint-Blaise. Salite un po’. All’altezza del traliccio dell’elettricità, girate di nuovo a sinistra. Guardando a destra, si vede il villaggio turistico belga di Massembre e la valle del torrente che dà il nome al paese. All’inizio della discesa, sulla sinistra si gode di una magnifica vista su Givet da ovest a est. In particolare, si possono vedere le 3 torri dello stemma di Givet: Maugis, Victoire e Grégoire, e la valle della Mosa. All’incrocio 4 si prosegue dritti. Poco dopo, sulla sinistra, si scende al punto di partenza. Distanza: 5,400 km Tempo: 2h30 Livello: 94 m Difficoltà: Facile

Español :

Punto de salida: Aparcamiento Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (orilla derecha). Este itinerario atraviesa un nuevo barrio de Givet, llegando a la rue de Mon Plaisir. Continuando por el camino, verá la antigua granja Mon Plaisir a la izquierda y la zona comercial de Givet a la derecha. Un poco más adelante (señal 3), gire a la izquierda y suba. Pasará una perrera de seguridad a su izquierda. Al salir del bosque, verá el pueblo belga de Mesnil-Saint-Blaise a la derecha. Suba un poco. En el poste de electricidad, gire de nuevo a la izquierda. Mirando a la derecha, verá el pueblo belga de vacaciones de Massembre y el valle del arroyo que da nombre al pueblo. Al empezar a bajar, disfrutará de una magnífica vista de Givet de oeste a este a la izquierda. En particular, podrá ver las 3 torres del escudo de Givet: Maugis, Victoire y Grégoire, y el valle del Mosa. Siga recto en el cruce 4. Un poco más adelante, a la izquierda, se vuelve a bajar al punto de partida. Distancia: 5.400 km Tiempo: 2h30 Nivel: 94 m Dificultad: Fácil

