Voie verte Trans-Ardennes Givet Ardennes

Voie verte Trans-Ardennes

Voie verte Trans-Ardennes 08600 Givet Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 130000.0 Tarif :

Découvrez les charmes de la Vallée de la Meuse sans quitter le fil de l’eau de Givet (frontière Belge) à Remilly Aillicourt.A la pointe des Ardennes Givet et sa citadelle de Charlemont, fortifiée par Vauban. On souffle un peu ? Bienvenue au centre aqualudique Rivéa avec ses bassins, toboggans, hammam, jacuzzi et sauna… Envie de sensations fortes? Fantasticable, parcours acrobatique et saut à l’élastique vous attendent à Fumay ! Toute proche, Haybes et la Maison des Randonnées: location de vélos, VTT, tandem et informations randonnées.Pour les passionnés d’histoire, Revin offre de nombreux sites et monuments qui témoignent d’un passé riche et passionnant le vieux quartier du XVIIème, la Maison Espagnole, l’ancien couvent, le monument aux mort du Maquis des Manises… Plus de 450 kms de voie vertes sillonnent aujourd’hui la région Champagne-Ardenne. Ce réseau continue à se développer d’année en année, permettant ainsi de découvrir la grande diversité des paysages de la région.

http://meuseavelo.eu/ +33 3 24 42 92 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the charms of the Meuse Valley without leaving the waterway from Givet (Belgian border) to Remilly Aillicourt. At the tip of the Ardennes: Givet and its citadel of Charlemont, fortified by Vauban. Shall we blow a little? Welcome to the Rivéa Aqualudic Centre with its pools, slides, hammam, jacuzzi and sauna… Feel like a thrill? Fantastic, acrobatic course and bungee jumping await you in Fumay! Nearby, Haybes and the Maison des Randonnées: bike hire, mountain bikes, tandems and information on walks. For history lovers, Revin offers many sites and monuments that bear witness to a rich and fascinating past: the old quarter of the 17th century, the Spanish House, the former convent, the monument to the dead of the Maquis des Manises… More than 450 kms of greenways criss-cross the Champagne-Ardenne region today. This network continues to develop year after year, allowing you to discover the great diversity of the region’s landscapes.

Deutsch :

Entdecken Sie den Charme des Maastals, ohne den Wasserweg von Givet (belgische Grenze) nach Remilly Aillicourt zu verlassen.An der Spitze der Ardennen: Givet und seine von Vauban befestigte Zitadelle von Charlemont. Lust auf eine Verschnaufpause? Willkommen im Wassersportzentrum Rivéa mit seinen Becken, Rutschen, Hammam, Jacuzzi und Sauna… Lust auf Nervenkitzel? Fantasticable, ein Hochseilgarten und Bungee-Jumping erwarten Sie in Fumay! Für Geschichtsinteressierte bietet Revin zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Denkmäler, die von einer reichen und spannenden Vergangenheit zeugen: das Altstadtviertel aus dem 17. Jahrhundert, das Maison Espagnole, das ehemalige Kloster, das Denkmal für die Toten des Maquis des Manises… Mehr als 450 km grüne Wege durchziehen heute die Region Champagne-Ardenne. Dieses Netz wird von Jahr zu Jahr weiter ausgebaut und ermöglicht es, die große Vielfalt der Landschaften der Region zu entdecken.

Italiano :

Scoprite il fascino della Valle della Mosa senza allontanarvi dalla riva, da Givet (confine belga) a Remilly Aillicourt. Volete prendere fiato? Benvenuti al centro acquatico Rivéa con piscine, scivoli, hammam, jacuzzi e sauna? Siete in cerca di emozioni? Fantasticabili, percorsi acrobatici e bungee jumping vi aspettano a Fumay! Per gli appassionati di storia, Revin offre numerosi siti e monumenti che testimoniano un passato ricco e affascinante: il vecchio quartiere del XVII secolo, la Casa spagnola, l’antico convento, il monumento ai morti del Maquis des Manises… Più di 450 km di vie verdi attraversano oggi la regione Champagne-Ardenne. Questa rete continua a svilupparsi anno dopo anno, permettendo di scoprire la grande diversità dei paesaggi della regione.

Español :

Descubra los encantos del Valle del Mosa sin salir del borde del agua desde Givet (frontera belga) hasta Remilly Aillicourt. ¿Quieres tomarte un respiro? Bienvenido al centro acuático Rivéa con sus piscinas, toboganes, hammam, jacuzzi y sauna? ¿Busca emociones? ¡Fantástico, curso acrobático y puenting te esperan en Fumay! Para los aficionados a la historia, Revin ofrece numerosos lugares y monumentos que dan testimonio de un pasado rico y fascinante: el casco antiguo del siglo XVII, la Casa de España, el antiguo convento, el monumento a los muertos del Maquis des Manises… Más de 450 km de vías verdes atraviesan hoy la región de Champaña-Ardenas. Esta red sigue desarrollándose año tras año, permitiéndole descubrir la gran diversidad de paisajes de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme