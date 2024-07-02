Randonnée du Mont d’Haurs Givet Ardennes

Randonnée du Mont d’Haurs Givet Ardennes vendredi 1 août 2025.

Randonnée du Mont d’Haurs

Randonnée du Mont d’Haurs 08600 Givet Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

En faisant ce circuit du Mont d’Haurs… vous entrez dans la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet. Vous allez découvrir un patrimoine naturel protégé. Des livrets pédagogiques sont disponibles auprès de l’office de tourisme de Givet et téléchargeables sur le site de la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet (reserve-pointe-givet.org ) Restez sur les chemins balisés. Les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas admis dans la réserve. Le sentier n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Ne pas s’approcher du bord instable des murailles (rester à plus de 3m) entre 2 et 3. Vous aimerez La Tour Grégoire Cet édifice aurait été érigé au XIe siècle et se situe sur le rebord de l’abrupt du mont d’Haurs. Elle offre l’un des plus beaux points de vue sur Givet et Fromelennes, mais aussi sur quelques villages belges alentours et une vue imprenable sur le fort de Charlemont. La Tour Victoire Ancienne tour de péage en briques et pierre bleue datant des XIVe et XVe siècles. L’ancien manège militaire Situé place Jacques Sourdille, ce bâtiment a été construit en pierre bleue de Givet avec une toiture d’ardoises de Fumay. Il accueille actuellement l’Espace de spectacles et le cinéma de la ville de Givet. La Forge Toussaint Située à l’entrée de Givet, elle fut d’abord l’ancien corps de garde (XVIIe siècle) puis fut transformée en forge. L’Eglise Saint-Hilaire Située sur la place Carnot, au coeur de la ville, cette église de style classique, en pierre bleue du pays, date du XVIIe siècle. A noter Circuit de 4 kmDurée du parcours 1h30 à 2h. Dénivelé env. 100m. Difficulté moyenne

https://reserve-pointe-givet.org/ +33 3 24 42 92 42

English :

On this tour of the Mont d’Haurs… you’re entering the Pointe de Givet National Nature Reserve. You’ll discover a protected natural heritage. Educational booklets are available from the Givet tourist office and can be downloaded from the Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet website (reserve-pointe-givet.org ). Stay on the marked paths. Dogs are not allowed in the reserve, even on a leash. The trail is not accessible to people with reduced mobility or strollers. Do not approach the unstable edge of the walls (stay more than 3m away) between 2 and 3. You’ll love The Tour Grégoire: This building is said to have been erected in the 11th century and stands on the edge of the steep slope of Mont d’Haurs. It offers one of the finest views of Givet and Fromelennes, as well as some of the surrounding Belgian villages and an unobstructed view of the Charlemont fort. Tour Victoire: A former toll tower built of brick and bluestone in the 14th and 15th centuries. The former armoury: Situated on Place Jacques Sourdille, this building was built of Givet bluestone with a Fumay slate roof. It now houses the Espace de spectacles and the Givet cinema. La Forge Toussaint: Located at the entrance to Givet, it was originally the old guardhouse (17th century), then converted into a forge. L’Eglise Saint-Hilaire: Located on Place Carnot, in the heart of the town, this classical-style church, built of local blue stone, dates from the 17th century. Please note: 4 km circuitDuration: 1h30 to 2h. Height difference: approx. 100m. Difficulty: medium

Deutsch :

Wenn Sie diesen Rundgang durch den Mont d’Haurs machen … betreten Sie das nationale Naturschutzgebiet Pointe de Givet. Sie werden ein geschütztes Naturerbe entdecken. Pädagogische Broschüren sind beim Fremdenverkehrsamt von Givet erhältlich und können von der Website des Nationalen Naturreservats Pointe de Givet heruntergeladen werden (reserve-pointe-givet.org ). Bleiben Sie auf den markierten Wegen. Hunde, auch wenn sie an der Leine geführt werden, sind im Reservat nicht erlaubt. Der Pfad ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Kinderwagen nicht zugänglich. Nähern Sie sich nicht dem instabilen Rand der Mauern (halten Sie mehr als 3 m Abstand) zwischen 2 und 3. You’ll like: Tour Grégoire: Dieses Gebäude soll im 11. Jahrhundert errichtet worden sein und befindet sich auf dem steilen Vorsprung des Mont d’Haurs. Er bietet einen der schönsten Aussichtspunkte auf Givet und Fromelennes, aber auch auf einige umliegende belgische Dörfer und einen atemberaubenden Blick auf das Fort von Charlemont. La Tour Victoire: Ehemaliger Mautturm aus Ziegelsteinen und Blaustein aus dem 14. und 15. Die ehemalige Militärmanege: Dieses Gebäude befindet sich am Place Jacques Sourdille und wurde aus Blaustein aus Givet mit einem Dach aus Schiefer aus Fumay errichtet. Heute beherbergt es den Veranstaltungsraum und das Kino der Stadt Givet. La Forge Toussaint: Sie befindet sich am Eingang von Givet und war zunächst das ehemalige Wachhaus (17. Jh.) und wurde später in eine Schmiede umgewandelt. Kirche Saint-Hilaire: Diese Kirche im klassischen Stil aus blauem Stein der Region stammt aus dem 17. Jahrhundert und befindet sich auf dem Place Carnot im Herzen der Stadt. Zu beachten: 4 km langer RundwegDauer der Wanderung: 1,5 bis 2 Stunden. Höhenunterschied: ca. 100 m. Schwierigkeitsgrad: mittel

Italiano :

In questo tour del Mont d’Haurs… si entra nella Riserva Naturale Nazionale della Pointe de Givet. Scoprirete un patrimonio naturale protetto. Gli opuscoli didattici sono disponibili presso l’Ufficio del Turismo di Givet e possono essere scaricati dal sito web della Riserva Naturale Nazionale Pointe de Givet (reserve-pointe-givet.org ). Rimanete sui sentieri segnalati. I cani non sono ammessi nella riserva, nemmeno al guinzaglio. Il sentiero non è accessibile alle persone a mobilità ridotta o ai passeggini. Non avvicinatevi al bordo instabile delle pareti (rimanete a più di 3 m di distanza) tra i punti 2 e 3. Vi piacerà La Tour Grégoire: questo edificio, che si pensa sia stato eretto nell’XI secolo, si trova sul bordo del ripido pendio del Mont d’Haurs. Offre una delle più belle viste su Givet e Fromelennes, nonché su alcuni villaggi belgi circostanti e una vista ininterrotta sul forte di Charlemont. La Tour Victoire: un’antica torre daziaria in mattoni e pietra blu risalente al XIV e XV secolo. L’ex armeria: situato in Place Jacques Sourdille, questo edificio è stato costruito in pietra blu di Givet con un tetto in ardesia di Fumay. Oggi ospita il centro di intrattenimento e cinema Givet. La Forge Toussaint: situata all’ingresso di Givet, era in origine l’antico corpo di guardia (XVII secolo), poi convertito in fucina. Chiesa di Saint-Hilaire: situata in Place Carnot, nel cuore della città, questa chiesa in stile classico, costruita in pietra blu locale, risale al XVII secolo. Nota bene: circuito di 4 kmDurata: da 1h30 a 2h. Dislivello: circa 100 m. Difficoltà: media

Español :

En este recorrido por el Mont d’Haurs… se adentrará en la Reserva Natural Nacional de la Pointe de Givet. Descubrirá un patrimonio natural protegido. En la Oficina de Turismo de Givet encontrará folletos didácticos, que también podrá descargar del sitio web de la Reserva Natural Nacional de la Pointe de Givet (reserve-pointe-givet.org ). Permanezca en los senderos señalizados. No se admiten perros en la reserva, ni siquiera con correa. El sendero no es accesible para personas con movilidad reducida o cochecitos de niños. No se acerque al borde inestable de las paredes (manténgase a más de 3 m) entre 2 y 3. Le encantará La Tour Grégoire: se cree que este edificio fue erigido en el siglo XI y se alza al borde de la empinada ladera del Mont d’Haurs. Ofrece una de las mejores vistas de Givet y Fromelennes, así como de algunos de los pueblos belgas de los alrededores y una vista ininterrumpida del fuerte de Charlemont. La Tour Victoire: antigua torre de peaje de ladrillo y piedra azul de los siglos XIV y XV. La antigua armería: Situada en la plaza Jacques Sourdille, este edificio se construyó con piedra azul de Givet y tejado de pizarra de Fumay. Actualmente alberga el centro de ocio y cine de Givet. La Forge Toussaint: Situada a la entrada de Givet, era originalmente la antigua casa del guarda (siglo XVII) y posteriormente se convirtió en una herrería. Iglesia de Saint-Hilaire: situada en la plaza Carnot, en pleno centro de la ciudad, esta iglesia de estilo clásico, construida en piedra azul local, data del siglo XVII. A tener en cuenta: circuito de 4 kmDuración: de 1h30 a 2h. Desnivel: 100 m aprox. Dificultad: media

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-02 par Ardennes Tourisme