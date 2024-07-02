Randonnée Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet Givet Ardennes

Grâce à sa situation géographique, son relief spectaculaire et la diversité de ses milieux naturels, la réserve naturelle de la Pointe de Givet renferme une faune et une flore exceptionnelles. Au départ de Rancennes et de Charnois, des promenades variées invitent à la visite de cet espace, royaume des orchidées. Ces paysages devenus rares constituent une curiosité européenne. Inclus dans la réserve naturelle, le site de la « Roche aux Chats » abrite une pelouse à orchidées et des éboulis rocheux. A noter Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne propose des visites guidées thématiques.Consultez le calendrier sur http://reserve-pointe-givet.org/ Le sentier de découverte du Mont d’Haurs est ouvert toute l’année. Départ de puis la Tour Grégoire à Givet. Un livret guide et un livret-jeux pour les enfants sont disponibles à l’office de tourisme.

http://cen-champagne-ardenne.org/ +33 3 24 30 06 20

English :

Thanks to its geographic location, spectacular relief and the diversity of its natural environments, the Pointe de Givet Nature Reserve is home to exceptional flora and fauna. Starting from Rancennes and Charnois, various walks invite you to visit this area, kingdom of orchids. These landscapes, which have become rare, are a European curiosity. Included in the nature reserve, the « Roche aux Chats » site shelters an orchid lawn and rocky scree. To be noted: The Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne offers themed guided tours.check the calendar on http://reserve-pointe-givet.org/ The Mont d’Haurs discovery trail is open all year round. Departure from the Tour Grégoire in Givet. A guidebook and a game booklet for children are available at the tourist office.

Deutsch :

Dank seiner geografischen Lage, seines spektakulären Reliefs und der Vielfalt seiner natürlichen Lebensräume beherbergt das Naturschutzgebiet Pointe de Givet eine außergewöhnliche Fauna und Flora. Von Rancennes und Charnois aus laden abwechslungsreiche Wanderungen zur Besichtigung dieses Gebietes ein, das das Reich der Orchideen ist. Diese selten gewordenen Landschaften stellen eine europäische Kuriosität dar. Der in das Naturschutzgebiet eingeschlossene Standort « Roche aux Chats » beherbergt einen Orchideenrasen und felsige Geröllhalden. Zu beachten: Das Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne bietet thematische Führungen an.Konsultieren Sie den Kalender unter http://reserve-pointe-givet.org/ Der Entdeckungspfad des Mont d’Haurs ist das ganze Jahr über geöffnet. Start von dann dem Tour Grégoire in Givet. Ein Führerheft und ein Spielheft für Kinder sind im Fremdenverkehrsamt erhältlich.

Italiano :

Grazie alla sua posizione geografica, ai suoi rilievi spettacolari e alla diversità dei suoi ambienti naturali, la riserva naturale della Pointe de Givet ospita una fauna e una flora eccezionali. Da Rancennes e Charnois, diverse passeggiate invitano a visitare questa zona, regno delle orchidee. Questi paesaggi rari sono una curiosità europea. Incluso nella riserva naturale, il sito « Roche aux Chats » ospita un prato di orchidee e un ghiaione roccioso. Da notare: Il Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne propone visite guidate tematiche. Consultate il calendario su http://reserve-pointe-givet.org/ Il sentiero di scoperta del Mont d’Haurs è aperto tutto l’anno. Partenza dalla Tour Grégoire a Givet. Presso l’ufficio turistico sono disponibili una guida e un libretto di giochi per bambini.

Español :

Gracias a su situación geográfica, su espectacular relieve y la diversidad de sus entornos naturales, la reserva natural de Pointe de Givet contiene una fauna y una flora excepcionales. Desde Rancennes y Charnois, varios paseos le invitan a visitar esta zona, el reino de las orquídeas. Estos raros paisajes son una curiosidad europea. Incluido en la reserva natural, el paraje de « Roche aux Chats » alberga un prado de orquídeas y un pedregal. A tener en cuenta: El Conservatorio de Espacios Naturales de Champaña-Ardenas ofrece visitas guiadas temáticas. Consulte el calendario en http://reserve-pointe-givet.org/ El sendero de descubrimiento del Mont d’Haurs está abierto todo el año. Salida de la Tour Grégoire en Givet. En la oficina de turismo se puede obtener una guía y un cuaderno de juegos para niños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-02 par Ardennes Tourisme