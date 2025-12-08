Captain d’ô douce Givet Ardennes

Captain d’ô douce

Captain d’ô douce 1 place de la Tour 08600 Givet Ardennes Grand Est

Pour égayer vos balades, des prestations telles que des paniers pique-nique sont proposés. Les jeunes moussaillons pourront aussi fêter leur anniversaire avec Captain d’Ô Douce qui suggère une formule spécialement conçue pour ce type d’événement.Bateaux de 5 à 11 personnes. Periode d’ouverture: Saison estivale d’avril à octobre, tous les jours de 10h à 20h, en fonction de la météo.

http://www.captaindodouce.fr/ +33 3 24 40 41 71

English :

To brighten up your trips, services such as picnic baskets are offered. Young sailors can also celebrate their birthday with Captain d’Ô Douce who suggests a formula specially designed for this type of event. 5 to 11 person boats. Opening period: Summer season from April to October, every day from 10am to 8pm, depending on the weather.

Deutsch :

Um Ihre Ausflüge aufzupeppen, werden Leistungen wie Picknickkörbe angeboten. Junge Seemänner können auch ihren Geburtstag mit Captain d’Ô Douce feiern, der ein speziell für diese Art von Veranstaltung entwickeltes Programm anbietet. Öffnungszeiten: Sommersaison von April bis Oktober, täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr, je nach Wetterlage.

Italiano :

Per rendere più vivaci le vostre gite, sono disponibili servizi come i cestini da picnic. Anche i giovani velisti possono festeggiare il loro compleanno con il Capitano d’Ô Douce che propone una formula appositamente studiata per questo tipo di evento. Imbarcazioni da 5 a 11 persone. Periodo di apertura: stagione estiva da aprile a ottobre, tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00, a seconda del tempo.

Español :

Para amenizar sus viajes, se ofrecen servicios como cestas de picnic. Los jóvenes navegantes también pueden celebrar su cumpleaños con el Capitán d’Ô Douce que propone una fórmula especialmente diseñada para este tipo de eventos. Barcos de 5 a 11 personas. Periodo de apertura: Temporada de verano de abril a octubre, todos los días de 10 a 20 horas, según el tiempo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-22 par Ardennes Tourisme