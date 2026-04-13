Bourse échange de plants Trie-sur-Baïse
Bourse échange de plants Trie-sur-Baïse dimanche 10 mai 2026.
Trie-sur-Baïse
Bourse échange de plants
TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Echanges de plantes, graines, revue de jardinage,…
Halle place des Carmes Trie-sur-Baïse.
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12h30 Pique-nique.
13h30 Installation.
14h-17h Echange (chacun porte sa table).
15h Conte agroécologique pour petits et grands
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TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 89 01 01
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English :
Exchange of plants, seeds, gardening magazines…
Halle place des Carmes Trie-sur-Baïse.
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12:30 Picnic.
1:30 pm Set-up.
2pm-5pm Exchange (everyone carries their own table).
3pm Agroecological storytelling for young and old
L’événement Bourse échange de plants Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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