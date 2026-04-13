Trie-sur-Baïse

Bourse échange de plants

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Echanges de plantes, graines, revue de jardinage,…

Halle place des Carmes Trie-sur-Baïse.

.

12h30 Pique-nique.

13h30 Installation.

14h-17h Echange (chacun porte sa table).

15h Conte agroécologique pour petits et grands

.

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 89 01 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exchange of plants, seeds, gardening magazines…

Halle place des Carmes Trie-sur-Baïse.

.

12:30 Picnic.

1:30 pm Set-up.

2pm-5pm Exchange (everyone carries their own table).

3pm Agroecological storytelling for young and old

L’événement Bourse échange de plants Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65