Floralies et Vide-Greniers du Printemps Trie-sur-Baïse

Floralies et Vide-Greniers du Printemps

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

2026-05-31

Les réservations sont à retourner à l’Office de Tourisme 31 Place de la Mairie 65220 TRIE-SUR-BAÏSE ou par mail.

L’emplacement coûte

– pour le vide grenier 2€ le mètre linéaire (par tranche de 5 mètres)

– pour les floralies 10€ l’emplacement

La validation de l’inscription ne sera définitive qu’à la réception du règlement par chèque ou espèces. Si vous ne participez pas à la manifestation, vous ne serez pas remboursé.

Bulletin d’inscription à nous retourner avant le 28 mai 2026.

Buvette .

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88 info@tourismecoteaux65.fr

English :

Reservations should be returned to the Tourist Office at 31 Place de la Mairie 65220 TRIE-SUR-BAÏSE or by e-mail.

Pitches cost

– for the vide grenier: 2? per linear meter (per 5 meters)

– for the flower show: 10? per site

Registration will be confirmed only on receipt of payment by cheque or cash. If you do not take part in the event, you will not be reimbursed.

Registration form to be returned before May 28, 2026.

