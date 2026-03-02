Floralies et Vide-Greniers du Printemps Trie-sur-Baïse
Floralies et Vide-Greniers du Printemps Trie-sur-Baïse dimanche 31 mai 2026.
Floralies et Vide-Greniers du Printemps
TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Les réservations sont à retourner à l’Office de Tourisme 31 Place de la Mairie 65220 TRIE-SUR-BAÏSE ou par mail.
L’emplacement coûte
– pour le vide grenier 2€ le mètre linéaire (par tranche de 5 mètres)
– pour les floralies 10€ l’emplacement
.
La validation de l’inscription ne sera définitive qu’à la réception du règlement par chèque ou espèces. Si vous ne participez pas à la manifestation, vous ne serez pas remboursé.
.
Bulletin d’inscription à nous retourner avant le 28 mai 2026.
Buvette .
TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88 info@tourismecoteaux65.fr
English :
Reservations should be returned to the Tourist Office at 31 Place de la Mairie 65220 TRIE-SUR-BAÏSE or by e-mail.
Pitches cost
– for the vide grenier: 2? per linear meter (per 5 meters)
– for the flower show: 10? per site
.
Registration will be confirmed only on receipt of payment by cheque or cash. If you do not take part in the event, you will not be reimbursed.
.
Registration form to be returned before May 28, 2026.
L’événement Floralies et Vide-Greniers du Printemps Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-03-02 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65