Brocante des Halles Ascension TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Brocante des Halles Ascension
TRIE-SUR-BAISE Grandes Halles Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
2026-05-14
Marché à la brocante de professionnels.
Restauration rapide, crêpes et buvette.
Entrée gratuite .
TRIE-SUR-BAISE Grandes Halles Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 87 00 05
English :
Market with the second-hand trade of professionals.
