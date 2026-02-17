Brocante des Halles Ascension TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Brocante des Halles Ascension

TRIE-SUR-BAISE Grandes Halles Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

2026-05-14

Marché à la brocante de professionnels.

Restauration rapide, crêpes et buvette.

Entrée gratuite .

TRIE-SUR-BAISE Grandes Halles Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 87 00 05

Market with the second-hand trade of professionals.

