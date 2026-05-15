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Exposition ARTRIE Trie-sur-Baïse

Exposition ARTRIE Trie-sur-Baïse samedi 6 juin 2026.

Lieu : ARTRIE

Adresse : 30 Place de la Mairie

Ville : 65220 Trie-sur-Baïse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Trie-sur-Baïse

Exposition

ARTRIE 30 Place de la Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Eclat de couleur.
Vernissage le 5 Juin 18h.
Artrie face à la porte de l’église de Trie.   .

ARTRIE 30 Place de la Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 08 13 80 

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English :

Eclat de couleur.
Opening June 5, 6pm.

L’événement Exposition Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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