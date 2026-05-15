Exposition ARTRIE Trie-sur-Baïse

Trie-sur-Baïse

Exposition

ARTRIE 30 Place de la Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Eclat de couleur.

Vernissage le 5 Juin 18h.

Artrie face à la porte de l’église de Trie. .

ARTRIE 30 Place de la Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 08 13 80

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English :

Eclat de couleur.

Opening June 5, 6pm.

L’événement Exposition Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65