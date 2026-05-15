Exposition ARTRIE Trie-sur-Baïse
Exposition ARTRIE Trie-sur-Baïse samedi 6 juin 2026.
Trie-sur-Baïse
Exposition
ARTRIE 30 Place de la Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Eclat de couleur.
Vernissage le 5 Juin 18h.
Artrie face à la porte de l’église de Trie. .
ARTRIE 30 Place de la Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 08 13 80
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English :
Eclat de couleur.
Opening June 5, 6pm.
L’événement Exposition Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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