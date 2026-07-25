Informations pratiques

Cernay

Bourse Japan ciné geek

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 09:00:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Plongez dans l’univers des années 80 et 90 avec Japan Ciné Geek. Une exposition-vente dédiée à la culture geek, entre cinéma, séries, animés, jeux vidéo et objets de collection.

Avec Japan Ciné Geek Back to the 80’s & 90’s, les visiteurs sont invités à replonger dans les univers qui ont marqué toute une génération. Cet événement inédit réuni collectionneurs, passionnés et familles autour d’une grande exposition-vente consacrée à la culture geek et aux incontournables des années 1980 et 1990. Des héros emblématiques aux animés japonais, en passant par les films de science-fiction, les séries télévisées et les consoles qui ont marqué leur époque, Japan Ciné Geek fait revivre les plus beaux souvenirs des années 80 et 90. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 21 33 36 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the world of the ’80s and ’90s with Japan Ciné Geek. An exhibition and sale dedicated to geek culture, featuring movies, TV shows, anime, video games, and collectibles.

L’événement Bourse Japan ciné geek Cernay a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay