Bourse Militaria & Antiquités TARBES Tarbes

Tarbes

Bourse Militaria & Antiquités

TARBES 29 rue Aristide Briand Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

C’est une action organisée par l’Amicale du 35e RAP et de l’artillerie parachutiste au profit des blessés du Régiment et de l’armée de Terre.

Une sorte de vide grenier où ne seront vendus que des articles ayant une similitude avec le monde militaire (uniformes, insignes, décorations, livres, documents, objets anciens, …).

Au programme

– Animation par l’association Le bataillon des chasseurs de montagne Pyrénéens en tenue de l’époque napoléonienne avec la présence du Docteur Renault et 6 reconstitueurs.

Thème Rôle de la première assistance aux blessés sur le champ de bataille et la création par l’enfant du pays Dominique Larrey, de la médecine d’urgence, avec la présence de la première ambulance créée par lui.

– Restauration sur place avec Food truck

Infos pratiques

> Location emplacement de 9m2 (sur réservation bloc Coordonnées) 20 €

> Vide-grenier ouvert à tous (familles, associations, entreprises, …)

> Accès libre et gratuit pour le public

Nous vous y attendons nombreux, exposants et public !

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TARBES 29 rue Aristide Briand Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie amicaleartipara35@amicale35.com

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English :

This event is organized by the Amicale du 35e RAP and the parachute artillery to benefit the wounded of the Regiment and the Army.

A sort of garage sale where only items with a military connection will be sold (uniforms, insignia, decorations, books, documents, antiques, etc.).

On the program:

– Entertainment by the association Le bataillon des chasseurs de montagne Pyrénéens in Napoleonic era uniforms, with the presence of Docteur Renault and 6 re-enactors.

Theme: Role of the first assistance to the wounded on the battlefield and the creation of emergency medicine by the local man Dominique Larrey, with the presence of the first ambulance he created.

– On-site catering with food truck

Practical info

> 9m2 pitch rental (reservation required contact details block): 20 ?

> Garage sale open to all (families, associations, businesses, etc.)

> Free access for the public

We look forward to seeing you there, exhibitors and public alike!

L’événement Bourse Militaria & Antiquités Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65