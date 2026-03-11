Exposition refaire famille par Alexandra Pouzet TARBES Tarbes

Exposition refaire famille par Alexandra Pouzet

TARBES 29 avenue Bertrand Barère Tarbes Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-03-21

De vieux objets, quelques mots, des images aux murs, et des tapis au sol. Les tapis viennent d’ailleurs. Peut-être qu’ils sont ailleurs. Est-ce chez vous ? Les objets ont l’air d’être des objets mais peut-être sont-ils d’autres choses, les mots sont peut-être des pattes de mouches, les images des photographies. Des photographies de famille. De la vôtre, de la mienne. Peut-être ce sont vos ancêtres qui vous regardent.

Alexandra Pouzet travaille sur différents projets qui regardent nos attachements aux objets, ce qui nous lie à eux, ce qui vibre d’esprit dans ce que nous considérons usuellement comme des choses inertes.

Pour cette exposition, elle présente un ensemble d’images choisies dans trois de ses séries photographiques Presque René Montagne (2021-2023), Nous autres (2023-en cours) et Poun Naou (2018-2022).

Cette dernière, dont le titre signifie pont neuf en patois, est le fruit d’une résidence artistique de territoire dans les Hautes-Pyrénées qui a d’abord donné lieu à une performance, puis à l’édition d’un livre paru fin 2024.

Depuis 2016, Alexandra Pouzet collabore régulièrement avec l’anthropologue Bruno Almosnino avec qui elle a fondé la maison d’édition Arts Pauvres.

Des textes de Bruno Almosnino ponctuent l’exposition, réalisée en partenariat avec le Musée montagnard du Lavedan (Aucun, 65).

> EXPOSITION à découvrir du 21 mars au 18 avril du mercredi au samedi de 15h à 19h

> VERNISSAGE Vendredi 20 mars à partir de 19h en présence de l’artiste

ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS

Samedi 28 mars à 17h

Lecture d’extraits de La Caverne originelle de Jean-Loïc Le Quellec proposés par Emilien Alquier, étudiant en 4e année à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Tarbes.

Samedi 18 avril à 19h

Poun Naou, lecture performée par Alexandra Pouzet et Bruno Almosnino à l’occasion du dévernissage de l’exposition.

TARBES 29 avenue Bertrand Barère Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 00 15 infomnibus@orange.fr

English :

Old objects, a few words, pictures on the walls, and rugs on the floor. The rugs are from somewhere else. Maybe they’re somewhere else. Is this your home? The objects look like objects, but maybe they’re other things, the words like flyswatters, the pictures like photographs. Family photographs. Yours, mine. Maybe it’s your ancestors looking back at you.

Alexandra Pouzet works on various projects that look at our attachments to objects, what binds us to them, what vibrates with spirit in what we usually consider inert things.

For this exhibition, she presents a selection of images from three of her photographic series: Presque René Montagne (2021-2023), Nous autres (2023-in progress) and Poun Naou (2018-2022).

The latter, whose title means new bridge in patois, is the fruit of an artistic residency in the Hautes-Pyrénées region, which first gave rise to a performance, then to a book published at the end of 2024.

Since 2016, Alexandra Pouzet has collaborated regularly with anthropologist Bruno Almosnino, with whom she founded the Arts Pauvres publishing house.

Texts by Bruno Almosnino punctuate the exhibition, produced in partnership with the Musée montagnard du Lavedan (Aucun, 65).

> EXHIBITION from March 21 to April 18: Wednesday to Saturday, 3pm to 7pm

> VERNISSAGE: Friday March 20 from 7pm, in the presence of the artist

ASSOCIATED EVENTS

Saturday, March 28 at 5pm

Reading of extracts from La Caverne originelle by Jean-Loïc Le Quellec by Emilien Alquier, a 4th-year student at the Ecole Supérieure d?Art et de Design de Tarbes.

Saturday, April 18 at 7pm

Poun Naou, performance reading by Alexandra Pouzet and Bruno Almosnino on the occasion of the exhibition opening.

