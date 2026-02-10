Bourse multi collectionneurs Centre socioculturel Gannat

Bourse multi collectionneurs

Centre socioculturel Allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 08:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Bourse multi collections; timbres, cartes postales; vieux papiers; muselets ect

.

Centre socioculturel Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 01 77 93 piret.christian@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Multi-collection market; stamps, postcards; old papers; corkscrews etc

L’événement Bourse multi collectionneurs Gannat a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme Val de Sioule