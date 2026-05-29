Joué-lès-Tours

Bourse Puériculture

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 16:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Grande braderie de puériculture

Organisée par l’APE Maisons Neuves, notre braderie revient pour une journée dédiée aux bonnes affaires pour les tout-petits.

Rendez-vous dans la salle Jacques Brel à Joué-lès-Tours un espace couvert, confortable et à l’abri des intempéries.

Vêtements, jouets, matériel de puériculture, livres pour enfants… de nombreuses trouvailles à petits prix pour les familles.

Vous souhaitez exposer ?

Chaque exposant dispose d’une table et de deux chaises.

Les familles de l’école bénéficient d’une priorité d’inscription jusqu’au 15 septembre 2026.

Venez chiner, vendre et échanger dans une ambiance conviviale ! .

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 50 19 43 34 assomns@gmail.com

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English :

L’événement Bourse Puériculture Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT 37