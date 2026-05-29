Bourse Puériculture Joué-lès-Tours
Bourse Puériculture Joué-lès-Tours dimanche 11 octobre 2026.
Joué-lès-Tours
Bourse Puériculture
Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 16:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Grande braderie de puériculture
Organisée par l’APE Maisons Neuves, notre braderie revient pour une journée dédiée aux bonnes affaires pour les tout-petits.
Rendez-vous dans la salle Jacques Brel à Joué-lès-Tours un espace couvert, confortable et à l’abri des intempéries.
Vêtements, jouets, matériel de puériculture, livres pour enfants… de nombreuses trouvailles à petits prix pour les familles.
Vous souhaitez exposer ?
Chaque exposant dispose d’une table et de deux chaises.
Les familles de l’école bénéficient d’une priorité d’inscription jusqu’au 15 septembre 2026.
Venez chiner, vendre et échanger dans une ambiance conviviale ! .
Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 50 19 43 34 assomns@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bourse Puériculture Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT 37
À voir aussi à Joue Les Tours (Indre-et-Loire)
- De Fil en Aiguille Joué-lès-Tours 12 juin 2026
- Rencontre avec Ramsès Kefi Joué-lès-Tours 12 juin 2026
- Journées Portes Ouvertes Centre Social Inter’Val Joué-lès-Tours 13 juin 2026
- JAB en Concert Joué-lès-Tours 13 juin 2026
- La Chorale Contrechant fête ses 50 ans Joué-lès-Tours 14 juin 2026