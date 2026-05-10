Bourse Star Wars, Reine des Neiges et Pokémon Parc éphémère de loisirs estival Sedan
Bourse Star Wars, Reine des Neiges et Pokémon Parc éphémère de loisirs estival Sedan mardi 14 juillet 2026.
Sedan
Bourse Star Wars, Reine des Neiges et Pokémon
Parc éphémère de loisirs estival 10 rue de la Linette Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-15
La forêt enchantée des Nutons accueil la première bourse Star Wars Reine des Neiges et Pokémon de la région.Echange Achat Vente ExpoEntrée gratuiteEmplacement exposant gratuit sur réservation dans la limite des disponibilités.Buvette Café Petite restauration Crêpe Glace.
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Parc éphémère de loisirs estival 10 rue de la Linette Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 47 98 69 61 laforetdesnutons@gmail.com
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English :
The Nutons enchanted forest welcomes the region’s first Star Wars Snow Queen and Pokémon bourse.Exchange Buying Selling ExpoFree admissionFree exhibitor space subject to availability.Refreshment bar Coffee Snacks Pancakes Ice cream.
L’événement Bourse Star Wars, Reine des Neiges et Pokémon Sedan a été mis à jour le 2026-05-10 par Ardennes Tourisme
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