L’été des Nutons Foyer de la Linette Sedan

Sedan

L’été des Nutons

Foyer de la Linette 10, rue de la Linette Sedan Ardennes

Tarif : 3.5 – 3.5 – 8 EUR

Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-14 2026-08-05 2026-08-15

Envie d’une sortie en famille cet été nous vous proposons 5 journées récréatives hors du commun à partir de 3,50€ !Pour cette nouvelle saison d’été La forêt enchantée des Nutons change de statut et devient un parc éphémère de loisirs estival. Disposant désormais de 10 animations exclusives, Nutons, Mage, Chevalier-Fée et Fées vous proposerons plusieurs aventures immersives loin des écrans, le temps d’une journée récréative hors du commun. Animations pour enfants de 3 à 5 ans et 6 à 12 ans.La forêt enchantée Le petit monde Conte imagé- La forêt parcours immersif- Les chevaliers-fées quidditch-quilles- Candy bar de la fée bleu Game party bac à sableL’extraordinaire balade des Nutons Le jeux de piste (900m) pour enfants de 3 à 6 ans et mobilité réduite- La chasse au trésir (1,5km) pour enfants de 6 à 12 ansSpectacle Oligo et le lutin farceurJournées récréatives 8 juillet journée demi tarif (enfant)14 juillet Un après-midi chez Oligo5 août journée demi tarif (enfant)15 et 16 août un après-midi chez OligoDu 8 juillet au 6 août (hors journées récréatives) accueil groupe et formule anniversaireAccueil animation de 14h00 à 15h00Accueil pique-nique à 12h00

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Foyer de la Linette 10, rue de la Linette Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 47 98 69 61 laforetdesnutons@gmail.com

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English :

If you’re looking for a family outing this summer, we’ve got 5 out-of-the-ordinary fun days on offer, starting at just 3.50 euros! For the new summer season, La forêt enchantée des Nutons changes its status and becomes an ephemeral summer amusement park. Now featuring 10 exclusive activities, Nutons, Mage, Chevalier-Fée and Fées will be offering you a range of immersive adventures far from the screens, for an extraordinary day of recreation. Entertainment for children aged 3 to 5 and 6 to 12.La forêt enchantée Le petit monde Conte imagé- La forêt parcours immersif- Les chevaliers-fées quidditch-quilles- Candy bar de la fée bleue Game party bac à sableL’extraordinaire balade des Nutons Le jeu de piste (900m) for children aged 3 to 6 and reduced mobility- La chasse au trésir (1,5km) for children aged 6 to 12Spectacle Oligo et le lutin farceurRecreational days july 8: half-price day (children)July 14: an afternoon at Oligo’sAugust 5: half-price day (children)August 15 and 16: an afternoon at Oligo’sFrom July 8 to August 6 (excluding recreational days): group welcome and birthday formulaEntertainment welcome from 2:00 pm to 3:00 pmPicnic welcome at 12:00 pm

L’événement L’été des Nutons Sedan a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme