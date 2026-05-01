Sedan

Conférence Gloria victis, les revanches de 1870 ?

Amphithéâtre Mendès France Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

À partir des sentiments des vaincus dans toute leur diversité (1871-1879), leurs désirs ou attentes (des revanches) il sera question d’évaluer leurs accomplissements ou non (1880-1945) avant de finir sur les mémoires oubliées de 1870 d’aujourd’hui dans leur diversité, notamment régionales, comme à Sedan, Belfort, Strasbourg ou Paris. Au total, il s’agira de montrer comment les Français ont surmonté le traumatisme dans la variété des expériences et pris, ou non, une revanche sur l’histoire de l’Année terrible.Par Jean François LecaillonEntrée libre

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Amphithéâtre Mendès France Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 65 78

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English :

Starting with the feelings of the vanquished in all their diversity (1871-1879), their desires or expectations (of revenge), the question will be to evaluate their achievements or lack thereof (1880-1945), before concluding with the forgotten memories of 1870 today in all their diversity, notably regional, as in Sedan, Belfort, Strasbourg or Paris. All in all, the aim is to show how the French overcame the trauma in a variety of ways, and whether or not they took revenge on the history of the terrible year.By Jean François LecaillonFree admission

L’événement Conférence Gloria victis, les revanches de 1870 ? Sedan a été mis à jour le 2026-05-03 par Ardennes Tourisme