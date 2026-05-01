Sedan

Concerts BRASS BAND

Salle Marcel Schmitt Sedan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

De 16h00 à 22h00Venez vibrer au son des cuivres avec des orchestres venus de France, de Belgique et de Suisse – Classe orchestre à l’école de Sedan- Brass Band Fribourg B- Brass Band des Ardennes- Brass Band de Thudinie- Achtung Bicyclette fanfare de LilleEntrée librePetite restauration sur place

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Salle Marcel Schmitt Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41 animation.culture@ville-sedan.fr

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English :

4:00 pm to 10:00 pmCome and enjoy the sound of brass instruments with bands from France, Belgium and Switzerland:- Sedan school orchestra class- Brass Band Fribourg B- Brass Band des Ardennes- Brass Band de Thudinie- Achtung Bicyclette fanfare de LilleFree admissionSmall catering on site

L’événement Concerts BRASS BAND Sedan a été mis à jour le 2026-05-02 par Ardennes Tourisme