Concerts BRASS BAND Sedan
Concerts BRASS BAND Sedan samedi 9 mai 2026.
Sedan
Concerts BRASS BAND
Salle Marcel Schmitt Sedan Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
De 16h00 à 22h00Venez vibrer au son des cuivres avec des orchestres venus de France, de Belgique et de Suisse – Classe orchestre à l’école de Sedan- Brass Band Fribourg B- Brass Band des Ardennes- Brass Band de Thudinie- Achtung Bicyclette fanfare de LilleEntrée librePetite restauration sur place
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Salle Marcel Schmitt Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41 animation.culture@ville-sedan.fr
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English :
4:00 pm to 10:00 pmCome and enjoy the sound of brass instruments with bands from France, Belgium and Switzerland:- Sedan school orchestra class- Brass Band Fribourg B- Brass Band des Ardennes- Brass Band de Thudinie- Achtung Bicyclette fanfare de LilleFree admissionSmall catering on site
L’événement Concerts BRASS BAND Sedan a été mis à jour le 2026-05-02 par Ardennes Tourisme
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