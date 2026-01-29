Le printemps des cimetières

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

De la symbolique funéraire à l’histoire des hommes et des femmes qui y reposent, partez en promenade dans les cimetières sedanais pour en découvrir leur richesse.Programme détaillé à venir.

.

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From funerary symbolism to the history of the men and women who lie there, take a stroll through the cemeteries of Sedan to discover their richness.detailed program to come.

L’événement Le printemps des cimetières Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme