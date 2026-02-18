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Inauguration de l’orgue Guerrier, Conservatoire Ardenne Métropole – Site de Sedan, Sedan

Inauguration de l’orgue Guerrier, Conservatoire Ardenne Métropole – Site de Sedan, Sedan

Inauguration de l’orgue Guerrier, Conservatoire Ardenne Métropole – Site de Sedan, Sedan samedi 9 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Ardenne Métropole - Site de Sedan

Adresse : 7 bis promenoir des prêtres

Ville : 08200 Sedan

Département : Ardennes

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : Entrée gratuite

Inauguration de l’orgue Guerrier Samedi 9 mai, 11h00 Conservatoire Ardenne Métropole – Site de Sedan Ardennes

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Le Conservatoire a récemment acquis un nouvel orgue « Guerrier ». À l’occasion de son inauguration, les élèves des classes d’orgue interpréteront plusieurs morceaux.

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Découvrez le nouvel orgue du Conservatoire de Sedan Inauguration orgue

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