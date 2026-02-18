Inauguration de l’orgue Guerrier, Conservatoire Ardenne Métropole – Site de Sedan, Sedan

Inauguration de l’orgue Guerrier Samedi 9 mai, 11h00 Conservatoire Ardenne Métropole – Site de Sedan Ardennes

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Le Conservatoire a récemment acquis un nouvel orgue « Guerrier ». À l’occasion de son inauguration, les élèves des classes d’orgue interpréteront plusieurs morceaux.

Conservatoire Ardenne Métropole – Site de Sedan 7 bis promenoir des prêtres Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0324324066 »}]

Découvrez le nouvel orgue du Conservatoire de Sedan Inauguration orgue