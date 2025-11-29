Festival Médiéval de Sedan Sedan

Festival Médiéval de Sedan

Promenoir des prêtres Sedan Ardennes

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

2026-05-16

Plongez au cœur du Moyen Âge au plus grand château fort d’Europe pour deux jours de spectacles, troubadours, musiciens et théâtre de rue.Découvrez campements médiévaux, artisans et exposants venus de toute la France, animations locales et déambulations pour petits et grands.Ne manquez pas le grand cortège historique et la soirée spectaculaire dans les douves du château un week-end magique à vivre en famille ou entre amis !Revivez l’édition 2025 !

Promenoir des prêtres Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 98 80 contact@chateau-sedan.fr

Plunge into the heart of the Middle Ages at Europe?s largest fortified castle for two days of shows, troubadours, musicians and street theater.Discover medieval encampments, craftsmen and exhibitors from all over France, local entertainment and parades for young and old.Don?t miss the grand historical procession and the spectacular evening in the castle moat: a magical weekend to enjoy with family and friends! Relive the 2025 edition!

