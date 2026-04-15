Ateliers découverte de l’orgue Guerrier, Conservatoire Ardenne Métropole – Site de Sedan, Sedan

Ateliers découverte de l’orgue Guerrier Samedi 9 mai, 13h30 Conservatoire Ardenne Métropole – Site de Sedan Ardennes

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T13:30:00+02:00 – 2026-05-09T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T13:30:00+02:00 – 2026-05-09T15:30:00+02:00

Le Conservatoire a récemment acquis un nouvel orgue « Guerrier ». À l’occasion de son inauguration, nous vous proposons des ateliers découverte de l’orgue afin de faire connaître cet instrument et ses caractéristiques.

Atelier découverte (30min) sur inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegw34NccgxsK64G0onmKuL5Gcz_fbK9c3pZCFlecnltWIwxg/viewform

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Découvrez le nouvel orgue du Conservatoire de Sedan Atelier découverte orgue