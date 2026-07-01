Nautique Parc, Sedan Base nautique La Moskova, Sedan

Informations pratiques

Nautique Parc Dimanche 5 juillet, 10h00 Sedan Base nautique La Moskova Ardennes

Accès gratuit aux châteaux gonflables et aux pédalos à main pour les enfants / Activités nautiques : 5 € / enfant – 7€ / adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00

Une journée en famille au bord de l’eau placée sous le signe de la détente et de l’amusement !

Au programme :

Châteaux gonflables

Pédalos à main pour les enfants

Kayak

Paddle

Pédalos

Accès gratuit aux châteaux gonflables et aux pédalos à main pour les enfants !

Pour ceux qui souhaitent profiter des activités nautiques : 5 € / enfant – 7€ / adulte

Une belle occasion de découvrir la Meuse autrement et de partager un moment convivial en famille ou entre amis !

Base nautique La Moskova – Sedan

⏰ De 10h à 16h – Accès libre

Infos : 06 74 55 79 91

Sedan Base nautique La Moskova Rue de Mirbritz 08200 SEDAN Sedan 08200 Ardennes Grand Est

Meuse Estivale 2026 – dimanche 5 juillet

La Maison des Randonnées