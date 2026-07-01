Nautique Parc, Sedan Base nautique La Moskova, Sedan
dimanche 5 juillet 2026 · Sedan Base nautique La Moskova · Sedan
Informations pratiques
Nautique Parc Dimanche 5 juillet, 10h00 Sedan Base nautique La Moskova Ardennes
Accès gratuit aux châteaux gonflables et aux pédalos à main pour les enfants / Activités nautiques : 5 € / enfant – 7€ / adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00
Une journée en famille au bord de l’eau placée sous le signe de la détente et de l’amusement !
Au programme :
Châteaux gonflables
Pédalos à main pour les enfants
Kayak
Paddle
Pédalos
Accès gratuit aux châteaux gonflables et aux pédalos à main pour les enfants !
Pour ceux qui souhaitent profiter des activités nautiques : 5 € / enfant – 7€ / adulte
Une belle occasion de découvrir la Meuse autrement et de partager un moment convivial en famille ou entre amis !
Base nautique La Moskova – Sedan
⏰ De 10h à 16h – Accès libre
Infos : 06 74 55 79 91
Sedan Base nautique La Moskova Rue de Mirbritz 08200 SEDAN Sedan 08200 Ardennes Grand Est
Meuse Estivale 2026 – dimanche 5 juillet
La Maison des Randonnées
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