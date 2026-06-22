Sedan

Animations Meuse estivale

Base Nautique La Moskova Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-03

Ardenne Métropole propose tout au long de l’été l’opération Meuse Estivale , des animations variées sur la Meuse et autour d’elle. Du 3 juillet au 30 août 2026, de nombreux rendez-vous sont programmés sur des communes de l’agglo riveraines de notre fleuve randonnée nocturne en canoë, paddle fitness, jeu de piste, aventure en pack raft, rando pique nique, initiation kayak et aviron… Pour en savoir plus

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Base Nautique La Moskova Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 74 55 79 91 contact@lamaisondesrandonnées.fr

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English :

Throughout the summer, Ardenne Métropole is hosting the “Meuse Estivale” event, featuring a variety of activities on and around the Meuse River. From July 3 to August 30, 2026, numerous events are scheduled in the municipalities of the metropolitan area bordering our river: night canoeing, paddle fitness, treasure hunts, pack rafting adventures, picnic hikes, and introductory kayaking and rowing sessions. To learn more

L’événement Animations Meuse estivale Sedan a été mis à jour le 2026-06-22 par Ardennes Tourisme