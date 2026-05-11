Votre anniversaire chez les Nutons Parc éphémère de loisirs estival Sedan

Sedan

Votre anniversaire chez les Nutons

Parc éphémère de loisirs estival 10 rue de la Linette Sedan Ardennes

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Tarif enfant

Formule

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Après midi récréatif hors du commun sur réservation.- La forêt enchantée (parcours immersif )- L’extraordinaire balade (jeux de piste ou chasse au trésor)- Mini spectacle- Gâteau d’anniversaire + bougies avec les personnages légendaireFormule à 9,5€/enfant mini de 4

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Parc éphémère de loisirs estival 10 rue de la Linette Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 47 98 69 61 laforetdesnutons@gmail.com

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English :

Extraordinary recreational afternoon (reservation required)- The enchanted forest (immersive trail)- The extraordinary walk (treasure hunt)- Mini show- Birthday cake + candles with legendary charactersFormula at 9.5?/child mini from 4

L’événement Votre anniversaire chez les Nutons Sedan a été mis à jour le 2026-05-11 par Ardennes Tourisme