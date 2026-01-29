Nouveau Sedan, c’est du béton Sedan
Nouveau Sedan, c’est du béton Sedan samedi 4 juillet 2026.
Nouveau Sedan, c’est du béton
Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
6-18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Découvre l’architecture de la Reconstruction à Sedan, faite en grande partie de béton, puis glisse-toi dans la peau d’un architecte et réalise ton propre objet en béton.
.
Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Sedan?s Reconstruction architecture, made largely of concrete, then slip into the shoes of an architect and create your own concrete object.
L’événement Nouveau Sedan, c’est du béton Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme