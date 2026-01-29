Nouveau Sedan, c’est du béton Sedan

Nouveau Sedan, c’est du béton

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

6-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Découvre l’architecture de la Reconstruction à Sedan, faite en grande partie de béton, puis glisse-toi dans la peau d’un architecte et réalise ton propre objet en béton.

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

Discover Sedan?s Reconstruction architecture, made largely of concrete, then slip into the shoes of an architect and create your own concrete object.

