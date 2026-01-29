Chasse aux détails ! Sedan
Chasse aux détails ! Sedan mercredi 8 juillet 2026.
Chasse aux détails !
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Mets tes sens en éveil pour relever les défis et dénicher les détails sur les architectures du centre-ville… La chasse est ouverte
Office de tourisme 15 place d’Armes Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
English :
Put your senses to the test and unearth the details of downtown architecture… The hunt is on
