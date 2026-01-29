Chasse aux détails ! Sedan

Chasse aux détails !

Office de tourisme 15 place d’Armes Sedan Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

6-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Mets tes sens en éveil pour relever les défis et dénicher les détails sur les architectures du centre-ville… La chasse est ouverte

Office de tourisme 15 place d’Armes Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

Put your senses to the test and unearth the details of downtown architecture… The hunt is on

