Rencontres Guitare et Patrimoine en Ardennes

Place Calonne MJC Calonne Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-25

Les Rencontres Guitare et Patrimoine en Ardennes ont maintenant 32 ans ! Une sorte de record de longévité pour une manifestation qui défend l’exigence artistique tout en restant populaire et conviviale. Des surprises, des amis, du public et surtout de talentueux artistes. La musique chevillée aux cordes.(re)découvrir l’édition 2024 !

.

Place Calonne MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 direction@mjc-calonne.com

English :

The Rencontres Guitare et Patrimoine in the Ardennes are now 32 years old! A sort of longevity record for an event that defends artistic excellence while remaining popular and convivial. Surprises, friends, audiences and, above all, talented artists. Music on the ropes. (re)discover the 2024 edition!

L’événement Rencontres Guitare et Patrimoine en Ardennes Sedan a été mis à jour le 2025-11-27 par Ardennes Tourisme