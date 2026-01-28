Visite découverte Sedan

Visite découverte

De la fondation du château fort à l’église Saint-Charles Borromée, de la manufacture du Gros Chien au Palais des princes, venez découvrir les différentes facettes de l’histoire de Sedan. La visite idéale pour une première découverte de la ville !

English :

From the founding of the fortified castle to the church of Saint-Charles Borromée, from the Gros Chien factory to the Palais des Princes, come and discover the many facets of Sedan?s history. The ideal way to discover the town for the first time!

