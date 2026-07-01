Balade nocturne en canoë, Sedan Base nautique La Moskova, Sedan

Informations pratiques

Balade nocturne en canoë Vendredi 3 juillet, 21h00 Sedan Base nautique La Moskova Ardennes

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Et si vous découvriez la Meuse autrement ?

Lorsque le soleil se couche, la rivière change d’ambiance… Le calme s’installe, les lumières disparaissent peu à peu et la nature reprend ses droits.

Première animation « Meuse Estivale 2026 »

Départ à 21h

Base nautique La Moskova – Sedan

✨ Une sortie accessible à tous pour profiter d’un moment unique sur la Meuse, entre coucher du soleil et début de nuit.

Animation entièrement gratuite

⚠️ Places limitées Réservation obligatoire.

Réservations : 06 74 55 79 91

Sedan Base nautique La Moskova Rue de Mirbritz 08200 SEDAN Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 55 79 91 »}]

Meuse Estivale 2026 – vendredi 3 juillet

Maison des Randonnées