Balade nocturne en canoë, Sedan Base nautique La Moskova, Sedan
vendredi 3 juillet 2026 · Sedan Base nautique La Moskova · Sedan
Informations pratiques
Balade nocturne en canoë Vendredi 3 juillet, 21h00 Sedan Base nautique La Moskova Ardennes
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00
Et si vous découvriez la Meuse autrement ?
Lorsque le soleil se couche, la rivière change d’ambiance… Le calme s’installe, les lumières disparaissent peu à peu et la nature reprend ses droits.
Première animation « Meuse Estivale 2026 »
Départ à 21h
Base nautique La Moskova – Sedan
✨ Une sortie accessible à tous pour profiter d’un moment unique sur la Meuse, entre coucher du soleil et début de nuit.
Animation entièrement gratuite
⚠️ Places limitées Réservation obligatoire.
Réservations : 06 74 55 79 91
Sedan Base nautique La Moskova Rue de Mirbritz 08200 SEDAN Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 55 79 91 »}]
Meuse Estivale 2026 – vendredi 3 juillet
Maison des Randonnées
À voir aussi à Sedan (Ardennes)
- Animations Meuse estivale Sedan 3 juillet 2026
- Nouveau Sedan, c’est du béton Sedan 4 juillet 2026
- Nautique Parc, Sedan Base nautique La Moskova, Sedan 5 juillet 2026
- L’été des Nutons Foyer de la Linette Sedan 8 juillet 2026
- Chasse aux détails ! Sedan 8 juillet 2026