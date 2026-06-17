Ciné-archi Sedan
Ciné-archi Sedan vendredi 10 juillet 2026.
Sedan
Ciné-archi
Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Programme détaillé à venir.
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Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
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English :
Detailed program to come.
L’événement Ciné-archi Sedan a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme
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