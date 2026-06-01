La beuquette du pat’ une histoire de ponts Sedan
La beuquette du pat’ une histoire de ponts Sedan jeudi 25 juin 2026.
Sedan
La beuquette du pat’ une histoire de ponts
Maison du Patrimoine Sedan Ardennes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
La beuquette du pat’, qu’est-ce que c’est ?Un moment d’échanges et de partage autour d’un sujet patrimonial ou historique sedanais, le tout accompagné d’un jus de pommes ou d’une bière ardennaise !Durée 1h + temps convivialRendez-vous à la Maison du Patrimoine Rue des Anciens d’Afrique du Nord, Corne de Soissons.Réservation conseillée.
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Maison du Patrimoine Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
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English :
What is the “beuquette du pat”? It’s a time for discussion and sharing about a topic related to Sedan’s heritage or history, all while enjoying some apple juice or an Ardennes beer!Duration: 1 hour + time for socializing. Meet at the Maison du Patrimoine: Rue des Anciens d’Afrique du Nord, Corne de Soissons. Reservations recommended.
L’événement La beuquette du pat’ une histoire de ponts Sedan a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme
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