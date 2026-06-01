La beuquette du pat’ une histoire de ponts Sedan jeudi 25 juin 2026.

Sedan

La beuquette du pat’ une histoire de ponts

Maison du Patrimoine Sedan Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

La beuquette du pat’, qu’est-ce que c’est ?Un moment d’échanges et de partage autour d’un sujet patrimonial ou historique sedanais, le tout accompagné d’un jus de pommes ou d’une bière ardennaise !Durée 1h + temps convivialRendez-vous à la Maison du Patrimoine Rue des Anciens d’Afrique du Nord, Corne de Soissons.Réservation conseillée.

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Maison du Patrimoine Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

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English :

What is the “beuquette du pat”? It’s a time for discussion and sharing about a topic related to Sedan’s heritage or history, all while enjoying some apple juice or an Ardennes beer!Duration: 1 hour + time for socializing. Meet at the Maison du Patrimoine: Rue des Anciens d’Afrique du Nord, Corne de Soissons. Reservations recommended.

L’événement La beuquette du pat’ une histoire de ponts Sedan a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme