Bourse Timbres, cartes postales, marques postales Salle Henri Nourrissat C26, Espace Boris Vian Montluçon

Montluçon

Bourse Timbres, cartes postales, marques postales

Salle Henri Nourrissat C26, Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Bourse aux timbres, cartes postales et marques postales organisée par le Groupement Philatélique Montluçonnais.

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Salle Henri Nourrissat C26, Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 93 27 45 gpmcontact@orange.fr

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English :

Stamp, postcard and postmark fair organized by the Groupement Philatélique Montluçonnais.

L’événement Bourse Timbres, cartes postales, marques postales Montluçon a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme