Bourse toutes collections Complexe sportif Chasseboeuf PACE

Informations pratiques

PHILAPOSTEL BRETAGNE réunit les collectionneurs de notre belle région et leurs passions, organise réunions et manifestations autour du timbre, de la carte postale, des capsules … et est soucieuse d’élargir son audience.

PACE SOLIDARITE est une association humanitaire qui intervient à la fois à notre porte (aide à l’intégration des familles migrantes) mais aussi au Mali, dans la région de Tombouctou, où elle met en œuvre, avec ses 2 salariés, un plan d’actions destiné à favoriser le développement local.

Sensibiliser le public à la solidarité internationale et promouvoir la philatélie et les collections sont les deux projets qui animent au jour le jour ces deux associations de la métropole rennaise.

Et pourquoi ne pas partager nos idées, réunir nos forces, et réaliser des actions en commun ? C’est la démarche que nous avons eue pour vous proposer cette Bourse solidaire toutes collections, dimanche 8 novembre 2026 à Pacé.

Vous pourrez y acheter ou échanger timbres, cartes postales et cartes Pokemon, capsules, livres et vieux papiers, fèves, monnaies, ainsi que de nombreuses autres collections. Vous pourrez également vous informer sur les actions de nos associations, et même gagner des lots avec notre tombola gratuite chaque heure de la journée.

Alors Collectionnez solidaires, et venez nombreux nous rencontrer à cette occasion !