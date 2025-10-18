Bourse vêtements et jouets Rue d’Hailsham Beuzeville

Rue d'Hailsham Gymnase André Quille Beuzeville

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-18

Bourse aux vêtements et jouets, organisée par l’association Majos Rêves et Kangoo Jump de Beuzeville. Bébé, enfant, adulte et articles de puériculture.

Bébé, Enfant, Adulte et articles de Puériculture

Buvette et restauration rapide sur place

Réservation emplacement au 06-82-17-83-67

Rue d'Hailsham Gymnase André Quille Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 82 17 83 67

Clothing and toy fair, organized by the Majos Rêves association and Kangoo Jump de Beuzeville. Babies, children, adults and childcare articles.

German :

Kleider- und Spielzeugbörse, organisiert von der Vereinigung Majos Rêves und Kangoo Jump aus Beuzeville. Baby, Kind, Erwachsener und Artikel zur Kinderpflege.

Italiano :

Fiera dell’abbigliamento e dei giocattoli, organizzata dall’associazione Majos Rêves e da Kangoo Jump de Beuzeville. Neonati, bambini, adulti e articoli per l’infanzia.

Espanol :

Feria de ropa y juguetes, organizada por la asociación Majos Rêves y Kangoo Jump de Beuzeville. Bebés, niños, adultos y artículos de puericultura.

