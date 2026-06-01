Tourouvre au Perche

Boutique éphémère l’été des couleurs

21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-15

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-15

En août 2020, la Communauté de Communes des Hauts du Perche a souhaité aller à la rencontre des artisan.e.s d’arts, artistes et les acteurs.trices culturel.le.s dans leur ensemble, présent.e.s sur son territoire afin de développer un projet culturel de territoire. Au cours de ce recensement, certain.e.s de ces acteurs.trices se sont rencontré.e.s et le besoin de se fédérer en collectif leur est apparu. Les Couleurs Culturelles du Perche sont ainsi né en 2021. Du 15 juin au 20 septembre, la Mairie de Tourouvre au perche et les Couleurs Culturelles du perche Perche vous présenteront leur création dans une boutique éphémère: l’été des couleurs . Inauguration le 19 juin à 18h

Vendredi, samedi 10h-12h30 15h-18h et dimanche 10h-12h30 (horaires à confirmer). .

21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

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English : Boutique éphémère l’été des couleurs

L’événement Boutique éphémère l’été des couleurs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche