Laval

Bracelet en ortie

Batiment A du bois de l’Huisserie Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :

2026-07-09

L’ortie est perçue comme une plante mal-aimée, et pourtant, tant de vertus lui sont attribuées.

Apprenez à utiliser cette ressource naturelle pour créer un bijou. .

Batiment A du bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

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English :

Nettle is perceived as an unloved plant, yet it has so many virtues.

L’événement Bracelet en ortie Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME