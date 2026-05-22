Bracelet en ortie Laval
Bracelet en ortie Laval jeudi 9 juillet 2026.
Laval
Bracelet en ortie
Batiment A du bois de l’Huisserie Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 19:30:00
Date(s) :
2026-07-09
L’ortie est perçue comme une plante mal-aimée, et pourtant, tant de vertus lui sont attribuées.
Apprenez à utiliser cette ressource naturelle pour créer un bijou. .
Batiment A du bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
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English :
Nettle is perceived as an unloved plant, yet it has so many virtues.
L’événement Bracelet en ortie Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME
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