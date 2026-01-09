BRAD MEHLDAU CHRISTIAN MCBRIDE HALLE AUX GRAINS Toulouse

BRAD MEHLDAU CHRISTIAN MCBRIDE

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 92 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 20:00:00

fin : 2026-03-23 21:30:00

Date(s) :

2026-03-23

Deux géants américains du jazz actuel ! D’un côté Brad Mehldau, pianiste virtuose au swing élégant. Il étend le répertoire du jazz au pop-rock et jusqu’à la musique classique. à ses côtés, Christian McBride, contrebassiste, compositeur et chef de big band !

Les deux artistes abolissent pour notre plus grand bonheur, les frontières entre les genres. Un dialogue au sommet. 20 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 09 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two American jazz giants! On one side, Brad Mehldau, virtuoso pianist with an elegant swing. He extends his repertoire from jazz to pop-rock and even classical music. At his side, Christian McBride, double bass player, composer and big band leader!

L’événement BRAD MEHLDAU CHRISTIAN MCBRIDE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE