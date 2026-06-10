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Braderie 2026 Bordeaux Foyer Fraternel

Braderie 2026 Bordeaux Foyer Fraternel

Braderie 2026 Bordeaux Foyer Fraternel samedi 13 juin 2026.

Lieu : Foyer Fraternel

Adresse : 23 rue Gouffrand

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30

Heure de fin : 12:30

Venez nous retrouver à la braderie du Foyer Fraternel le samedi 13 juin de 9h30 à 12h30. 🌞

Vente de vêtements enfants et adultes, chaussures, jouets, livre, mercerie, objets de brocante. Le sac de 50L de textile à 5€. Le reste à tout petit prix. De bonnes affaires vous attendent ! 👜

Les bénéfices serviront à l’achat de denrées alimentaires ou produits d’hygiène distribués aux bénéficiaires de l’Accueil de Jour.

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