Braderie 2026 Bordeaux Foyer Fraternel

Venez nous retrouver à la braderie du Foyer Fraternel le samedi 13 juin de 9h30 à 12h30. 🌞

Vente de vêtements enfants et adultes, chaussures, jouets, livre, mercerie, objets de brocante. Le sac de 50L de textile à 5€. Le reste à tout petit prix. De bonnes affaires vous attendent ! 👜

Les bénéfices serviront à l’achat de denrées alimentaires ou produits d’hygiène distribués aux bénéficiaires de l’Accueil de Jour.