Braderie 2026 Bordeaux Foyer Fraternel
Braderie 2026 Bordeaux Foyer Fraternel samedi 13 juin 2026.
Venez nous retrouver à la braderie du Foyer Fraternel le samedi 13 juin de 9h30 à 12h30. 🌞
Vente de vêtements enfants et adultes, chaussures, jouets, livre, mercerie, objets de brocante. Le sac de 50L de textile à 5€. Le reste à tout petit prix. De bonnes affaires vous attendent ! 👜
Les bénéfices serviront à l’achat de denrées alimentaires ou produits d’hygiène distribués aux bénéficiaires de l’Accueil de Jour.
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