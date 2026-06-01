La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier, Placette Munich, Bordeaux

La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier Mercredi 10 juin, 14h30 Placette Munich Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier

La question de l’alimentation saine et écologique est devenue un enjeu majeur dans les centres urbains. Comment manger mieux, localement et durablement ?

La Ville de Bordeaux et la Maison du jardinier et de la nature en ville vous proposent des ateliers gratuits et proches de chez vous. Novices comme passionnés, participez à ces ateliers, au rythme d’un atelier par saison dans chacun des 8 quartiers de Bordeaux.

Vous y découvrirez notamment les secrets du jardinage écologique potager (techniques de semis, agriculture, gestion de l’eau…).

Un atelier gourmand pour découvrir la préparation des rouleaux de printemps en toute simplicité. Techniques, gestes et ingrédients locaux vous permettront de réaliser des bouchées fraîches, saines et parfumées à refaire chez vous.

Placette Munich Placette Munich bordeaux Bordeaux 33082 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]

Rouleau de saison maison jardinier

Canva