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Escape Game « zéro déchet », Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Escape Game « zéro déchet », Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Escape Game « zéro déchet », Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Bordeaux-Lac

Adresse : Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Escape Game « zéro déchet » Mercredi 10 juin, 14h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00

Le mercredi 10 juin après-midi, la Métropole de Bordeaux vous propose un escape game immersif Mission 5R-OD « zéro-déchet » pour sensibiliser au tri et à la réduction des déchets, tout en jouant.

Au programme : énigmes, fouilles, manipulations d’objets…
14h15h et 15h16h : sur inscription pour les enfants et les familles à partir de 8 ans.
16h17h : sur inscription pour les adultes et les familles.

Surprises et rebondissements garantis !

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/ »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/agenda/9752076_5r-0d-escape-game »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jeu de rôle immersif grandeur nature Jeu Escape Game

© Métropole de Bordeaux

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