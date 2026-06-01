Escape Game « zéro déchet », Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
Escape Game « zéro déchet », Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux mercredi 10 juin 2026.
Escape Game « zéro déchet » Mercredi 10 juin, 14h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Le mercredi 10 juin après-midi, la Métropole de Bordeaux vous propose un escape game immersif Mission 5R-OD « zéro-déchet » pour sensibiliser au tri et à la réduction des déchets, tout en jouant.
Au programme : énigmes, fouilles, manipulations d’objets…
14h–15h et 15h–16h : sur inscription pour les enfants et les familles à partir de 8 ans.
16h–17h : sur inscription pour les adultes et les familles.
Surprises et rebondissements garantis !
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/ »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/agenda/9752076_5r-0d-escape-game »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jeu de rôle immersif grandeur nature Jeu Escape Game
© Métropole de Bordeaux
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