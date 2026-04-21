BRADERIE CLE’M LA VIE place d’armes Rieumes

Rieumes

BRADERIE CLE’M LA VIE

place d’armes HALLE AUX MARCHANDS Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

L’association Cle’m La Vie organise sa Grande Braderie

L’occasion de venir faire de bonnes affaires tout en soutenant une belle cause.

Tous les bénéfices seront reversés pour soutenir les actions de Cle’m La Vie.

Vous y trouverez Vêtements, Chaussures, Accessoires, Vaisselles, Livres, Bijoux, Bibelots, CD/DVD, Jouets, Petits meubles à petits prix. .

place d’armes HALLE AUX MARCHANDS Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 80 25

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English :

Cle’m La Vie association organizes its Grande Braderie

An opportunity to do some good business while supporting a worthy cause.

L’événement BRADERIE CLE’M LA VIE Rieumes a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE