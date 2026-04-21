BRADERIE CLE’M LA VIE place d’armes Rieumes
BRADERIE CLE’M LA VIE place d’armes Rieumes samedi 2 mai 2026.
Rieumes
BRADERIE CLE’M LA VIE
place d’armes HALLE AUX MARCHANDS Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
L’association Cle’m La Vie organise sa Grande Braderie
L’occasion de venir faire de bonnes affaires tout en soutenant une belle cause.
Tous les bénéfices seront reversés pour soutenir les actions de Cle’m La Vie.
Vous y trouverez Vêtements, Chaussures, Accessoires, Vaisselles, Livres, Bijoux, Bibelots, CD/DVD, Jouets, Petits meubles à petits prix. .
place d’armes HALLE AUX MARCHANDS Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 80 25
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English :
Cle’m La Vie association organizes its Grande Braderie
An opportunity to do some good business while supporting a worthy cause.
L’événement BRADERIE CLE’M LA VIE Rieumes a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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