Péronne

Braderie commerciale de Printemps

Place du Commandant Louis Daudre Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Venez à la braderie commerciale ouverte aux commerçants qui sera accompagnée d’un vide greniers ouverts aux particuliers.

Flânez dans la braderie commerciale de Péronne et le vide-greniers spécialement installés pour vous ! Laissez-vous surprendre par les trouvailles et qui sait, vous dénicherez peut-être une perle rare…

Venez à la braderie commerciale ouverte aux commerçants qui sera accompagnée d’un vide greniers ouverts aux particuliers.

Flânez dans la braderie commerciale de Péronne et le vide-greniers spécialement installés pour vous ! Laissez-vous surprendre par les trouvailles et qui sait, vous dénicherez peut-être une perle rare… .

Place du Commandant Louis Daudre Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 00 accueil@ville-peronne.fr

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English :

Come along to the commercial braderie open to retailers, accompanied by a garage sale open to private individuals.

Stroll through Péronne?s commercial braderie and garage sale, specially set up for you! Let yourself be surprised by the finds, and who knows, you might even unearth a rare pearl…

L’événement Braderie commerciale de Printemps Péronne a été mis à jour le 2026-02-06 par OT HAUTE SOMME PERONNE