Péronne en mouvements, Musée Alfred Danicourt, Péronne

Péronne en mouvements Samedi 23 mai, 15h00 Musée Alfred Danicourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Venez (re)découvrir les collections du musée Alfred Danicourt.

Pour l’évènement, le musée participe au projet « La classe, l’œuvre ! » avec une classe de seconde professionnelle du lycée Pierre Mendès France de Péronne. Une exposition réalisée et animée par les élèves vous sera présentée.

Musée Alfred Danicourt 2 Place du Commandant Louis Daudre, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322733110 https://ville-peronne.fr/fr/rb/810669/musee-alfred-danicourt https://www.facebook.com/villedeperonne Les collections archéologiques du musée Alfred-Danicourt sont surtout reconnues pour l’exceptionnelle qualité de la glyptique, la numismatique et l’orfèvrerie antiques, trésors acquis de par le monde par Alfred Danicourt et sauvés par deux fois du pillage et de la destruction. D’une bague-sceau créto-mycénienne à une statuette gallo-romaine d’Aphrodite, d’une intaille sculptée d’une course de chars à un ensemble unique de monnayage gaulois : collections de monnaies grecques, romaines et gauloises, collection de bijoux crétois, grecs, étrusques, romains, mérovingiens, collection de bronzes (Hermès, Aphrodite). Panorama complet de l’évolution du silex taillé en Picardie à travers des centaines d’outils préhistoriques provenant largement de l’arrondissement de Péronne. La qualité des outils néolithiques, de la pointe de flèche à la meule à grain, est de qualité exceptionnelle. La région de Péronne est connue par la présence étoffée des villae gallo-romaines, vastes fermes antiques qui exploitaient la qualité des sols. Important mobilier archéologique trouvé à proximité de Péronne lors de fouilles réalisées sur l’emplacement d’une de ces unités agricoles d’il y a 2000 ans. Péronne entre dans l’histoire de France dans le premier quart du VIe siècle, avec l’arrivée de la future reine Radegonde, élevée dans un palais proche de la ville. Sous les Mérovingiens (Ve-VIIIe siècles) Péronne, prend une grande importance politique et démographique. Un siècle plus tard, c’est le moine irlandais saint Fursy qui marque de son empreinte la région, en y réalisant plusieurs miracles. Il est enterré à Péronne en 650, et plusieurs édifices religieux du secteur lui seront consacrés, dont la Collégiale Saint-Fursy et l’Abbaye de Mont-Saint-Quentin. Le souvenir de ces deux personnages accompagne la remarquable collection archéologique mérovingienne présentée par le musée. Péronne, ville frontière, clef du royaume de France, est marquée à jamais par l’Histoire. Les plus grands rois passèrent par la ville, pour s’y reposer ou pour en faire le siège. Les invasions se succédèrent durant plus de 1.300 ans, des Normands aux Allemands, en passant par les Anglais ou les Espagnols. Le musée municipal redonne à Péronne sa place dans l’Histoire à travers documents et objets symboliques de ce temps passé au service de la France qui lui valut multiples sièges, destructions, privilèges et décorations (armoiries, Légion d’Honneur, Citations, Croix de Guerre). Présence de parkings à proximité.

Merci de vous présenter au préalable à l’accueil de la mairie.

Accès à un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.

Venez (re)découvrir les collections du musée Alfred Danicourt.

Musée Danicourt – Ville de Péronne