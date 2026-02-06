Randonnée cyclotourisme de la Haute Somme Péronne
Randonnée cyclotourisme de la Haute Somme Péronne dimanche 31 mai 2026.
Péronne
Randonnée cyclotourisme de la Haute Somme
1 Avenue de l’Europe Péronne Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Les Cyclos Randonneurs Péronnais vous donnent rendez-vous pour la Randonnée de la Haute Somme Cyclotourisme.
Que vous soyez amateur de route, de VTT ou de marche, choisissez votre parcours
– Circuits route de 30, 50 ou 80 km,
– Circuits VTT de 30 ou 50 km,
– Marches de 6 ou 10 km.
Une journée sportive et conviviale pour découvrir les paysages de la Haute Somme, à partager entre passionnés et curieux de tous niveaux.
Les Cyclos Randonneurs Péronnais vous donnent rendez-vous pour la Randonnée de la Haute Somme Cyclotourisme.
Que vous soyez amateur de route, de VTT ou de marche, choisissez votre parcours
– Circuits route de 30, 50 ou 80 km,
– Circuits VTT de 30 ou 50 km,
– Marches de 6 ou 10 km.
Une journée sportive et conviviale pour découvrir les paysages de la Haute Somme, à partager entre passionnés et curieux de tous niveaux. .
1 Avenue de l’Europe Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 00 accueil@ville-peronne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Cyclos Randonneurs Péronnais invite you to the Haute Somme Cyclotourisme.
Whether you’re a road, mountain bike or walking enthusiast, choose your route:
? 30, 50 or 80 km road circuits,
? MTB circuits of 30 or 50 km,
? Walks of 6 or 10 km.
A day of sport and conviviality to discover the landscapes of the Haute Somme, to be shared by enthusiasts and the curious of all levels.
L’événement Randonnée cyclotourisme de la Haute Somme Péronne a été mis à jour le 2026-02-06 par OT HAUTE SOMME PERONNE
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