Escape Game « Jour d’offensive », Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

Escape Game « Jour d’offensive » Samedi 23 mai, 15h00 Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Départ toutes les heures de 15h à 22h. À partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Après Verdun, la plus grande opération militaire de cette guerre sera cette fois à l’initiative de la France et de son allié britannique. Tout est question de timing. Ce timing, vous devrez réussir à le suivre pour atteindre votre but. Revivez la progression d’une compagnie sous forme d’énigmes, et progressez à travers des dangers qui vous feront ressentir toutes les difficultés d’une telle opération.

Votre mission est en apparence simple : vous devez atteindre l’objectif final avant la fin du temps imparti pour permettre au reste de l’armée d’effectuer sa progression.

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr [{« type »: « email », « value »: « historial@somme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: null}] L’Historial rassemble une collection de plus de 50.000 objets quotidiens, civils et militaires. Un fonds qui, grâce à une politique d’acquisition active, s’enrichit continuellement. Témoignages étonnants, insolites et parfois dérisoires, ces souvenirs personnels et collectifs présentent l’agonie de l’ancien monde et la naissance du XXe siècle, à travers une approche culturelle, sociale et militaire. Parkings gratuits à proximité, Label Tourisme & Handicap

Après Verdun, la plus grande opération militaire de cette guerre sera cette fois à l’initiative de la France et de son allié britannique. Tout est question de timing. Ce timing, vous devrez réussir à…

©Musée-historial de la Grande Guerre