Visite guidée du musée, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

Visite guidée du musée Samedi 23 mai, 15h00 Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Qu’ils soient écoliers français mobilisés dans l’effort de guerre, munitionnettes britanniques travaillant à l’arrière ou aviateurs allemands engagés sur le front, tous les contemporains de la Grande Guerre ont vu leur quotidien profondément bouleversé par le conflit. La Première Guerre mondiale ne se résume pas aux grandes batailles : elle est avant tout une somme de destins individuels, d’expériences humaines et de vies transformées à jamais. Accompagnés par nos médiateurs culturels, nous vous invitons à plonger au cœur de cette histoire et à découvrir la Grande Guerre autrement : par les récits de vie, la mémoire collective et les traces laissées par ce conflit majeur du XXᵉ siècle. À travers les collections, découvrez comment hommes, femmes et enfants ont vécu, travaillé, combattu et survécu durant ces années de guerre. Chaque visite guidée offre un éclairage, adapté aux différents publics, pour mieux comprendre les enjeux du conflit et la réalité du quotidien en temps de guerre.

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr L’Historial rassemble une collection de plus de 50.000 objets quotidiens, civils et militaires. Un fonds qui, grâce à une politique d’acquisition active, s’enrichit continuellement. Témoignages étonnants, insolites et parfois dérisoires, ces souvenirs personnels et collectifs présentent l’agonie de l’ancien monde et la naissance du XXe siècle, à travers une approche culturelle, sociale et militaire. Parkings gratuits à proximité, Label Tourisme & Handicap

Qu’ils soient écoliers français mobilisés dans l’effort de guerre, munitionnettes britanniques travaillant à l’arrière ou aviateurs allemands engagés sur le front, tous les contemporains de la Grande…

©Aurélien Roger