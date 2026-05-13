Visite thématique : La bataille de la Somme, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

Visite thématique : La bataille de la Somme Samedi 23 mai, 17h30 Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Visite de 30 à 45 minutes. Départs à 17h30, 18h30, 20h30 et 21h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Grande offensive franco-britannique de 1916, la bataille de la Somme fut, en moins de cinq mois, la plus meurtrière du premier conflit mondial sur le front ouest. Cette visite propose de découvrir les enjeux de cette bataille emblématique de la guerre industrielle d’usure, qui marque un tournant dans la Première Guerre mondiale.

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr L’Historial rassemble une collection de plus de 50.000 objets quotidiens, civils et militaires. Un fonds qui, grâce à une politique d’acquisition active, s’enrichit continuellement. Témoignages étonnants, insolites et parfois dérisoires, ces souvenirs personnels et collectifs présentent l’agonie de l’ancien monde et la naissance du XXe siècle, à travers une approche culturelle, sociale et militaire. Parkings gratuits à proximité, Label Tourisme & Handicap

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©Aurélien Roger