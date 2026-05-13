La Guerre par les sens : visite sensorielle, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

La Guerre par les sens : visite sensorielle Samedi 23 mai, 18h00 Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Dans les salles du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Petits et grands sont invités à découvrir la Première Guerre mondiale de manière originale et accessible. Accompagnés par les médiateurs du musée, les visiteurs pourront toucher des objets du quotidien et sentir des odeurs évoquant la guerre. Cette approche sensorielle permet de mieux comprendre la vie des soldats et des civils, tout en partageant un moment de découverte et d’échange en famille.

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr L’Historial rassemble une collection de plus de 50.000 objets quotidiens, civils et militaires. Un fonds qui, grâce à une politique d’acquisition active, s’enrichit continuellement. Témoignages étonnants, insolites et parfois dérisoires, ces souvenirs personnels et collectifs présentent l’agonie de l’ancien monde et la naissance du XXe siècle, à travers une approche culturelle, sociale et militaire. Parkings gratuits à proximité, Label Tourisme & Handicap

Petits et grands sont invités à découvrir la Première Guerre mondiale de manière originale et accessible. Accompagnés par les médiateurs du musée, les visiteurs pourront toucher des objets du et des…

©Musée-historial de la Grande Guerre