Péronne

Fête de la bière de Péronne 100 Pressions

Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Avis aux amateurs de houblon la Fête de la Bière fait son retour en 2026 !

Que vous soyez un amateur de bière chevronné ou simplement curieux, rejoignez-nous pour une expérience brassicole inoubliable.

Découverte et convivialité seront les mots d’ordre de ce week-end festif ! Sur place, venez découvrir des brasseries locales et nationales avec des variétés de bières artisanales et traditionnelles. Une ambiance chaleureuse sera assurée par des performances musicales en direct.

Avis aux amateurs de houblon la Fête de la Bière fait son retour en 2026 !

Que vous soyez un amateur de bière chevronné ou simplement curieux, rejoignez-nous pour une expérience brassicole inoubliable.

Découverte et convivialité seront les mots d’ordre de ce week-end festif ! Sur place, venez découvrir des brasseries locales et nationales avec des variétés de bières artisanales et traditionnelles. Une ambiance chaleureuse sera assurée par des performances musicales en direct. .

Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 00 accueil@ville-peronne.fr

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English :

Hop lovers beware: the Fête de la Bière is back in 2026!

Whether you’re a seasoned beer lover or simply curious, join us for an unforgettable brewing experience.

Discovery and conviviality will be the watchwords of this festive weekend! Come and discover local and national breweries with a variety of craft and traditional beers. A warm atmosphere will be provided by live musical performances.

L’événement Fête de la bière de Péronne 100 Pressions Péronne a été mis à jour le 2024-03-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE